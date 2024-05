Porto Alegre reativa uma das principais estações de tratamento de água

Segundo a prefeitura, alguns locais podem ter o abastecimento retomado apenas na quinta-feira (16). Os bairros abastecidos pelo Sistema Moinhos de Vento são: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras.

Nossas equipes trabalharam 24 horas para retomar esse bombeamento. A estação Moinhos é responsável pelo abastecimento de sete hospitais. Contamos com a ajuda de profissionais [de empresas de saneamento básico de outros estados] para a retomada do serviço. Uma operação muito difícil, que exigiu esforço máximo dos servidores do Dmae e parceiros.

Maurício Loss, diretor-geral do Dmae

VOLTOOOOU!



Eta Moinhos de Vento já em operação, tratando água!



Nas próximas horas vai retomando o abastecimento. Lembrando que a operação está reduzida e vai normalizando de forma lenta e gradual. pic.twitter.com/9BOqUEjCnF -- Dmae POA (@dmaepoa) May 15, 2024

Guaíba fica estável

O nível do Guaíba chegou a 5,17 metros e é considerada estável. A expectativa é de que a água comece a baixar mais expressivamente nos próximos dias.

Nível da água caiu oito centímetros nas últimas horas. Na noite de ontem (14), a cota do Guaíba era de 5,25 metros. Os dados são da régua de medição da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas) e SGB (Serviço Geológico do Brasil).