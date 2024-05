Hispano-brasileiro é acusado de matar adolescente com espada em Londres

Está previsto que o suspeito, que tem dupla nacionalidade espanhola e brasileira, compareça ao tribunal nesta quinta-feira.

"Começamos a ter uma ideia do que aconteceu na terça-feira", mas a investigação é "complexa dado o número de cenas do crime, provas forenses, horas de gravações de câmeras de vigilância e testemunhas com quem temos que falar", explicou hoje em comunicado o inspetor-chefe Larry Smith, responsável pela investigação.

Na terça-feira, a polícia recebeu uma chamada "pouco antes das 7h" locais, depois que várias testemunhas viram uma van se chocar contra uma cerca perto de uma estação do metrô na região londrina de Hainault.

"Um homem de 33 anos foi atropelado [pela van] e depois atacado pelo suspeito, e sofreu lesões no pescoço", detalhou o responsável pela investigação.

Depois, um homem de 35 anos sofreu "lacerações no braço" após ser agredido, antes que o suspeito atacasse o menor Anjorin, que morreu por consequência dos ferimentos, pouco depois de ser levado ao hospital.

A polícia chegou ao local dos fatos 12 minutos depois da primeira chamada de emergência e tentou neutralizar o suspeito com spray incapacitante e uma pistola elétrica, mas sem sucesso.