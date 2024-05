Aliado a Moscou e crítico da Ucrânia: quem é o premiê da Eslováquia baleado

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado várias vezes, nesta quarta-feira (15), e permanece em estado grave, conforme relatou a imprensa local. Mas, afinal, quem é o premiê que sofreu uma tentativa de homicídio?

O que aconteceu

Fico teve altos e baixos na carreira política. Ele está em seu terceiro mandato como primeiro-ministro da Eslováquia: esteve no cargo entre 2006 e 2010, 2012 e 2018 e foi eleito novamente em outubro do ano passado.

Líder foi forçado a renunciar em 2018 após semanas de protestos. As manifestações ocorreram devido ao assassinato do jornalista Jan Kuciak e de sua noiva, Martina Ku?nírová. Na ocasião, Kuciak havia denunciado a corrupção no país, incluindo pessoas diretamente ligadas a Fico e ao seu partido SMER, segundo registro da rede de TV CNN. Por isso, o seu retorno em 2023 foi considerado surpreendente.