Cidade tailandesa invoca chuva com Doraemon de pelúcia

Em meio a uma onda de calor sufocante no sudeste asiático, os moradores de um vilarejo tailandês recorreram a um método pouco comum para invocar a chuva: uma procissão com um brinquedo de pelúcia do gato de mangá Doraemon.

O curioso desfile foi realizado no distrito de Phayuha Khiri, na província central de Nakhon Sawan, que não recebe chuva há meses.

Vestidos com trajes brilhantes, os participantes da procissão desfilaram com uma gaiola decorada com guirlandas amarelas e o brinquedo de pelúcia Doraemon dentro, que alguns transeuntes borrifaram com água.