Imigrantes voltam a ser o centro da desinformação eleitoral nos EUA

A linha-dura do Partido Republicano fez da imigração um dos pontos-chave da sua campanha eleitoral, voltando a promover desinformação sobre um possível voto de imigrantes sem documentos e eleitores não habilitados para votar.

Com o comentário "Plano democrata de portas abertas", o ex-presidente Donald Trump compartilhou em suas redes sociais um vídeo no qual afirma que imigrantes são trazidos para captar votos. O conteúdo foi compartilhado pelo magnata Elon Musk e as duas publicações tiveram mais de 530 mil interações nas redes sociais.

A congressista republicana pelo estado da Geórgia Marjorie Taylor Greene alertou que seus oponentes roubarão as eleições com votos ilegais de imigrantes que se registram para votar com o número do Seguro Social.