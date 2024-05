Lucas Hernández rompeu ligamento cruzado e poderá desfalcar a França na Eurocopa

Hernández se lesionou no joelho esquerdo ao tentar interceptar um chute de Niclas Füllkrug que no mesmo lance, aos 36 minutos, acabou fazendo 1 a 0, o único gol da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

O jogador campeão mundial pelos 'Bleus' em 2018 voltou a campo num primeiro momento, mas minutos depois foi substituído pelo brasileiro Lucas Beraldo.

Esta lesão é um novo duro golpe para Lucas Hernández, que no final de 2022 já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado do outro joelho, o direito.

O técnico da seleção francesa Didier Deschamps planeja anunciar sua convocação para a Eurocopa no dia 16 de maio e os jogadores de sua equipe começarão a se concentrar a partir de 29 de maio em Clairefontaine [perto de Paris].

Lucas Hernández teve que deixar a seleção francesa no início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito no primeiro jogo da fase de grupos, contra a Austrália.

A gravidade da lesão não surpreende já que desde o início se temia no PSG que as notícias não fossem boas