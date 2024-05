Petróleo se estabiliza após queda de 4ª feira

As cotações do petróleo se estabilizaram nesta quinta-feira (2), após a queda brusca de ontem, em um mercado que espera que o preço mais barato leve os Estados Unidos a comprar para aumentar suas reservas estratégicas do hidrocarboneto.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em julho, subiu 0,27%, para 83,67 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em junho, fechou praticamente estável (-0,06%), a 78,95 dólares.

"A esperança de que os Estados Unidos encham suas reservas estratégicas dá alguma sustentação" nos preços, resumiu Neil Wilson, analista da Finalto.