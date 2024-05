Guaíba recua com comportas abertas e comerciantes calculam prejuízo

O Guaíba recuou 20 cm em 24 horas neste domingo (19) em Porto Alegre. Três comportas estão abertas para ajudar no escoamento da água, além de uma bomba flutuante da Sabesp que foi instalada nesta tarde, no bairro Sarandi. Na rua dos Andradas, os comerciantes já conseguem caminhar pela região do centro histórico e começam a calcular os prejuízos.

'Prejuízo de R$ 50 a R$ 70 mil'

Eduardo Novo, 50, é dono de uma banca de jornal em frente à praça da Alfândega e calcula um prejuízo de R$ 50 a R$ 70 mil.