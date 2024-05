Tiger Woods aceita convite especial para disputar o US Open

"O US Open, nosso campeonato nacional, é um evento muito especial para o nosso esporte e ajudou a definir minha carreira", disse Woods em um comunicado.

"Me sinto honrado por receber esta isenção e não poderia estar mais entusiasmado com a oportunidade de competir no US Open deste ano, especialmente em Pinehurst, um lugar que significa muito" para o golfe.

Woods fará sua 23ª participação no Aberto dos Estados Unidos, torneio que venceu em 2000, 2002 e 2008.

"A história do Aberto dos Estados Unidos não poderia ser escrita sem Tiger Woods", disse o diretor de campeonatos da USGA, John Bodenhamer, ao anunciar o convite especial oferecido ao astro do golfe.

js/rcw/dr/aam/mvv

© Agence France-Presse