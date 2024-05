RS: Em meio a casas soterradas, vítimas se dividem entre ficar ou ir embora

Não é a primeira vez que os moradores de Muçum, no Rio Grande do Sul, sofrem com enchentes do rio Taquari. Só nos últimos nove meses, foram três. Desta vez, as marcas das inundações estão espalhadas por toda a cidade: nas ruas, nos morros e com marcas d'água até sobre o teto das casas de madeira.

Debaixo de uma ponte, que já havia cedido na enchente que atingiu a cidade em setembro do ano passado, é difícil encontrar uma casa que não tenha sido destroçada. Muitas delas, têm móveis revirados na parte de dentro. Outras, estão cobertas com lodo e muita lama na parte de fora - cobrindo as janelas ou chegando ao segundo andar.

Uma rua atrás, moradores limpavam o que restou, e se dividiam entre permanecer ou fugir - da casa e da cidade, de uma vez. Desde setembro, quando a primeira grande enchente atingiu o município, uma das creches de Muçum perdeu 40 alunos. Desta vez, espera-se que mais famílias, com ou sem crianças, também deixem a cidade.