Comentários de Netanyahu visam dificultar negociações de trégua, diz Hamas

Membro do gabinete político do Hamas, Badran declarou à AFP que os negociadores do grupo islamista estão atualmente conversando de forma interna e com outros grupos armados palestinos, sobre a proposta de trégua transmitida no final de abril, antes de retornarem ao Cairo, onde estão ocorrendo negociações indiretas com Israel.

Os mediadores, Egito, Catar e Estados Unidos, continuam esperando uma resposta do Hamas à proposta, que inclui um cessar-fogo da ofensiva israelense e a troca de palestinos presos em Israel e reféns sequestrados durante o ataque do grupo em 7 de outubro no sul de Gaza.

Badran reiterou à AFP que seu movimento estuda a proposta com "espírito positivo", mas considerou que as recentes declarações de Netanyahu, nas quais reitera sua intenção de invadir Rafah, "pretendem claramente lançar por terra qualquer possibilidade de acordo".

O líder declarou nesta que sexta que o Hamas exige um cessar-fogo definitivo e uma "retirada total" das forças israelenses em Gaza.

Netanyahu afirmou, por sua vez, que uma trégua não colocará pausa na guerra contra o movimento islamista.

O conflito eclodiu em 7 de outubro após o ataque dos comandos do Hamas no sul de Israel, onde mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 250, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses.