Policiais da Rota matam 2 supostos membros do PCC na zona sul de SP

Dois supostos membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) morreram após trocas de tiros com policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na Avenida do Estado, na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (22).

O que aconteceu

Policiais receberam denúncia sobre reunião do PCC na comunidade do Heliópolis, na zona sul. Com as informações levantadas, os policiais avistaram o veículo com os suspeitos e houve uma tentativa de abordagem.

Houve troca de tiros na ocorrência. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, os suspeitos atiraram na direção dos agentes, que revidaram.