Hezbollah dispara foguetes contra Israel após morte de quatro civis no Líbano

O bombardeio israelense matou "quatro pessoas da mesma família" na aldeia de Mays al Jabal, indicou a agência oficial de notícias libanesa (ANI), atualizando um balanço anterior de três vítimas.

Trata-se de um homem, uma mulher e os seus filhos de 12 e 21 anos, informou a ANI, acrescentando que outras duas pessoas ficaram feridas.

Uma fonte de segurança libanesa confirmou, sob condição de anonimato, que o ataque matou "quatro civis".

O chefe do município de Mays al Jabal, Abdelmoneim Chukeir, já havia relatado a morte de "um casal e seu filho".

Segundo a ANI, os moradores inspecionavam as suas casas e lojas, que tinham sido danificadas em bombardeios anteriores, no momento do ataque. Os feridos foram levados para hospitais da região.

Pouco depois, o Hezbollah disse em comunicado que disparou "dezenas de foguetes Katyusha e Falaq" contra Kiryat Shmona, no norte de Israel "em resposta ao crime horrível que o inimigo israelense cometeu em Mays al Jabal".