Como estão mãe e filha em McDonald's após 1 mês da repercussão do caso?

Um mês após a repercussão do caso de mãe e filha morando em uma unidade do McDonald's no Leblon, na zona sul do Rio, as duas seguem no local e são alvos da curiosidade de quem passa por lá.

A reportagem do UOL voltou esta semana ao estabelecimento, na avenida Ataulfo de Paiva. Oficialmente, mesmo sendo questionado, o McDonald's nunca emitiu um posicionamento sobre a presença das mulheres no local. Como clientes, voltamos à unidade e conversamos com alguns funcionários.

Ao fazer um pedido, o repórter brincou com o atendente e também com o gerente, dizendo que, se o produto solicitado atrasasse, ele acamparia ali como protesto "que nem elas". Eles riram, sem graça. O gerente disse baixinho: "O problema é que elas consomem, tá? Em todos os horários, manhã, tarde e noite. Pode olhar pra lá". E confirmado: na mesa, havia um café e uma água. "A gente não pode fazer nada", acrescentou o funcionário.