O resgate da memória após as enchentes no RS - Com o recuo das águas, voluntários e atingidos pelas enchentes buscam pertences que carregam histórias e afeto."Ninguém vai ver o sofá, a TV, todos correm para buscar fotos ou algum tipo de recordação. É unânime: todos", relata Gustavo Oliveira, de 27 anos, criador de uma força-tarefa voluntária na cidade de Novo Hamburgo que tem auxiliado na limpeza de casas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Limpa Novo Hamburgo.

Mais do que bens materiais, os atingidos pela tragédia perderam espaços e objetos que carregam sua identidade e o senso de significado em suas vidas. "Uma das cenas mais marcantes que vimos foi um homem que encontrou a aliança em meio à bagunça deixada pela água. Assim que pegou, ele desesperadamente colocou o anel de volta no dedo", conta Oliveira, que, com o grupo, já contribuiu para a limpeza de mais de 60 casas.

Diferente do anel, muitos outros objetos carregados de lembranças e sentimentos não puderam ser salvos. Em meio a tantas urgências, o resgate da memória é uma preocupação dos indivíduos e comunidades.