Países ricos e emergentes racham, e mundo fica sem um acordo sobre pandemia

O argumento é usado diante de um dos artigos do tratado que, se aprovado, exigiria de governos que lutem contra a desinformação durante uma pandemia. Durante a covid-19, especialistas de todo o mundo chegaram à constatação de que a desinformação estava minando o combate ao vírus e gerando mortes.

Agora, a manobra dos grupos ultraconservadores é vista por fontes internas da OMS como uma tentativa de bloquear qualquer ação de governos ou organizações internacionais de contra-atacar as mentiras que estão sendo espalhadas. "O que eles querem dizer com liberdade de expressão é a liberdade de disseminar a desinformação", argumenta um negociador.

Nos EUA, o Southern Poverty Law Center qualificou a ADF como um grupo de ódio, que apoia a "recriminalização de atos sexuais entre adultos LGBTQ consentidos nos EUA (...) e afirma que uma 'agenda homossexual' destruirá o cristianismo e a sociedade".

A ADF manteve uma estreita colaboração com o governo de Jair Bolsonaro, e seu escritório nos EUA chegou a receber a visita de representantes brasileiros.

Em meados de 2019, Damares Alves aproveitou uma viagem aos EUA como ministra de Direitos Humanos para se reunir com a entidade, em Washington. Dias antes, o Brasil decidiu participar de um evento patrocinado na ONU, em Genebra, pela ADF International. O tema: liberdade religiosa. O governo aproveitou o evento para denunciar suposta perseguição contra cristãos.

Representantes da mesma organização fizeram parte de reuniões entre a pasta de Direitos Humanos e o Itamaraty. No dia 22 de maio de 2020, por exemplo, um encontro ocorreu envolvendo deputados brasileiros, representantes do Itamaraty, do Ministério de Direitos Humanos e Tomás Henriquez, da ADF Chile.

A Associação Nacional de Juristas Evangélicos —que chegou a ter Damares como membro— estabeleceu um acordo com a ADF. Num comunicado que anunciava o projeto, chamado de Blackstone Legal Fellowship, a associação indicou que a parceria tinha como objetivo "enviar estudantes evangélicos brasileiros que cursam direito para fazer um estágio intensivo nos EUA".