Atalanta vence rebaixada Salernitana e entra na zona Champions

A Atalanta venceu por 2 a 1 fora de casa a Salernitana, lanterninha e já rebaixada para a Serie B italiana, nesta segunda-feira (6) pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Com 60 pontos, a Atalanta alcançou a Roma (agora 6ª) na tabela, levando a melhor no saldo de gols. Os romanos empataram em 1 a 1 no domingo com a Juventus (3ª).

O quinto lugar na Itália vale a última vaga na próxima Liga dos Campeões e a Atalanta está bem posicionada. Além de superar a Roma na tabela, também tem um jogo a menos que o clube da capital.