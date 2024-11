Bolsonaro ataca Moraes após ser indiciado pela PF: 'Conduz todo inquérito'

Bolsonaro e mais 36 pessoas foram indiciadas pela PF por suspeita de envolvimento nos atos golpistas. Além dele, figuras como os generais Walter Braga Netto e Augusto Heleno e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, estão entre os indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

- Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por suposto envolvimento num planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula, em 2022. Em conversa por telefone com a coluna Paulo Cappelli, o ex-presidente concentrou suas críticas no ministro? -- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 21, 2024



O relatório da investigação, com 884 páginas, foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal). Na Corte, o documento vai para as mãos do ministro Alexandre de Moraes. Com o indiciamento, a PF apontou quais crimes os investigados teriam praticado a partir do conjunto de elementos reunidos ao longo da investigação.

Pela primeira vez, um ex-presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia no país. A reportagem tenta contato com a defesa de Bolsonaro, Braga Netto e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a "individualização das condutas e a constatação da existência de grupos", segundo a PF.

Entre os grupos, estão os de desinformação e ataques ao sistema eleitoral e outro responsável por "incitar militares a aderirem golpe de Estado". Há também o núcleo jurídico, o operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas.