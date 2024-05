A um passo da final da Liga Europa, Leverkusen enfrenta Roma em casa

Depois da vitória por 2 a 0 no jogo de ida sobre a Roma, no Estádio Olímpico da capital italiana, o Bayer Leverkusen está a um passo de imitar o Borussia Dortmund e levar a Alemanha a mais uma final europeia nesta temporada.

A partida de volta da outra semifinal da Liga Europa se apresenta como a mais equilibrada depois do empate em 1 a 1 em Marselha entre a equipe francesa e a italiana Atalanta.

. Seguindo os passos do Dortmund

As campanhas do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique na Liga dos Campeões destacam ainda mais a temporada impressionante do Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso.