Palmeiras visita Liverpool do Uruguai de olho em vaga nas oitavas da Libertadores

Líder do Grupo F, o Palmeiras visitará o Liverpool do Uruguai nesta quinta-feira (9) em busca de uma vitória que pode garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O duelo entre o time brasileiro, campeão de duas das últimas quatro edições do torneio continental, e o modesto time uruguaio, que nunca conquistou um título internacional, será disputado no estádio Centenário de Montevidéu a partir das 19h00 (horário de Brasília).

O Palmeiras está invicto na competição com sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto o Liverpool é o terceiro colocado da chave com quatro pontos, assim como o Independiente del Valle, que está em segundo pelo melhor saldo de gols. O lanterna do grupo é o San Lorenzo, com um ponto.