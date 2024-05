'Dançarinos da morte' carregam caixões e desafiam a dor do adeus no Peru

Eles carregam a morte sob os ombros enquanto dançam ao som de uma banda do vilarejo. No caminho para o cemitério, quatro homens fazem coreografias com um caixão em uma prática funerária que se enraizou no norte do Peru.

Os chamados "dançarinos da morte" lembram os "dancing pallbearers", os famosos carregadores de caixão e dançarinos ganeses cuja imagem se tornou viral na pandemia.

"Não é um trabalho que tem um salário mensal, é um trabalho casual, mas toda vez que nos reunimos, tentamos fazer o nosso melhor. Já se tornou uma tradição em todo o Norte Chico", disse à AFP Alex Canales, diretor da empresa Carregadores Fúnebres de Huacho, uma cidade costeira a 148 km de Lima.