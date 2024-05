Com previsão de mais chuva, Guaíba abre segunda-feira a 4,31 metros

Chove em todas as regiões. Na quarta, há previsão de chuva forte para o oeste e sul do estado. Na quinta, a região mais afetada será o norte.

Período de instabilidade continua até sexta (24). No sábado, o sol predomina no Rio Grande do Sul, mas com frio intenso, alertou o MetSul.

Chuva não deve impactar nível dos rios. "A grande maioria dos modelos não indica chuva excessiva para a região da Serra, onde estão vários rios que desembocam no Guaíba e na Lagoa dos Patos, como o Taquari e o Caí, assim que no momento não se prevê grande enchente para estas bacias", informou o MetSul.

Guaíba continua 1,3 m acima da cota de inundação. Nível da água acima de 3 metros pode causar danos aos municípios. Na sexta (17), a Prefeitura de Porto Alegre começou a reabrir comportas para escoar a água do centro da cidade.

Por que o Guaíba demora a baixar

Basicamente, a vazão, o vento e as chuvas são os fatores responsáveis pela estabilização do Guaíba. O relevo é outro fator explica por que o nível do Guaíba não desce rapidamente: região fica em uma área plana, entre rios e morros.