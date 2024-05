Após fala de Milei, Casa Rosada exige 'desculpas' da Espanha e não vê crise

Não sabem que tipo de sociedade e de país o socialismo pode produzir, que tipo de pessoas podem chegar ao poder e que níveis de abuso pode gerar. Mesmo que ele tenha uma mulher corrupta, ele demora cinco dias a pensar nisso.

Javier Milei, presidente da Argentina

O governo espanhol chamou para consultas a embaixadora em Buenos Aires, María Jesús Alonso Jimenez, e exigiu desculpas públicas do presidente argentino.

O ministro de Assuntos Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, afirmou que a fala do argentino "foi um ataque frontal a nossa democracia, as nossas instituições e a Espanha"e afirmou ser inacreditável que um presidente que conste a Espanha insulte o país e o seu primeiro ministro.

As declarações do presidente Javier Milei foram feitas durante um evento do partido de ultradireita da Espanha, VOX, no domingo, 19, em uma viagem partidária, sem encontros com as autoridades espanholas.

Sobre as declarações, o porta-voz da Casa Rosada afirmou que o presidente argentino não mencionou ninguém nominalmente. Além disso, defendeu que países e pessoas livres podem emitir opiniões, sem que isso signifique um "ataque" a uma pessoa específica.

"Estão querendo transformar um tema pessoal em um tema diplomático e isso me parece má-fé", disse Adorni. "Tudo cai sobre uma reação menor do nosso presidente , mas se esquecem que isso foi um efeito de uma cascata de insultos que o governo espanhol direcionou ao nosso presidente. Somos uma Argentina cada vez mais livre, mais democrática e que nos respeitamos mais entre a gente mesmo."