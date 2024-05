Tempestade solar segue favorecendo observação de auroras boreais

Segundo a Agência de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos, foram observadas condições associadas a uma tempestade geomagnética de nível 5, o máximo na escala utilizada, na noite de sexta-feira e novamente no sábado, pela primeira vez em 20 anos.

"Uma nova e grande tempestade solar está a caminho da Terra e espera-se que chegue hoje, fiquem atentos!", escreveu Eric Lagadec, astrofísico do Observatório da Costa Azul, na rede social X.

- Poucas perturbações -

A intensidade desse fenômeno "pegou todos um pouco de surpresa", disse à AFP Mathew Owens, professor da Universidade de Reading.

As autoridades manifestaram preocupação com as possíveis consequências para as redes elétricas e de comunicação, mas até o momento não foram observadas perturbações significativas.

Atualmente, o Sol está próximo de sua máxima atividade, um ciclo que se repete a cada 11 anos.