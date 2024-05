Pastor preso por abuso diz que cúmplice se inspirava em profeta bíblico

Polícia disse não saber por que a pastora se inspirava em Habacuque. O UOL questionou ao delegado responsável pelo caso, Marcos Vinícius Miranda, se há uma explicação da mulher ter a figura religiosa como suposta inspiração para os atos investigados, mas ele informou que a pastora preferiu ficar em silêncio — ela não foi presa e vai responder em liberdade.

Sinval é líder da Casa de Oração Pentecostal Missionários, em Samambaia. Ele teria passado a congregar na igreja de sua cúmplice, em Sobradinho, em uma tentativa de se reaproximar da ex-esposa, que frequenta a igreja da pastora apontada como cúmplice dele, conforme o delegado.

O pastor é apontado pela polícia como responsável por abusar sexual e financeiramente dos fiéis da igreja que ele lidera. De acordo com a investigação, o líder religioso usava sua influência de, supostamente, ter o dom de fazer previsões para desfazer "maldições" e salvar as vidas dos religiosos que o acompanhavam.

Como o pastor agia

Líder religioso costumava abordar os fiéis, a maioria homens, com supostas visões alarmantes de mortes nas famílias deles. Em um dos casos, o pastor teria abordado um fiel e dito que a esposa dele iria morrer. Para "quebrar a maldição" e salvar a mulher, o pastor precisaria realizar sete "unções" nas partes íntimas do fiel. Por temer a suposta previsão do pastor, a vítima teria deixado ele fazer as "unções" e mantido relações sexuais com o religioso.

Além de abusar sexualmente, pastor também extorquia financeiramente as vítimas. Nesses casos, o suspeito agia da mesma forma, com ameaças de que algum parente iria morrer ou ficar inválido, e persuadia os fieis a realizarem "doações generosas" em dinheiro para a igreja.