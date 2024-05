Sakamoto: Eduardo adota manual do bullying bolsonarista contra Moraes

É uma declaração bizarra, porque diz que o bolsonarismo fará bullying por não conseguir conviver com a diferença. Esse show de mágica de falar que 'ele não pode andar na rua' é porque parte do bolsonarismo não o deixa fazer isso.

Essa declaração do Eduardo Bolsonaro só coloca lenha na fogueira para que outros casos aconteçam. Esse tipo de ação puxada por lideranças políticas ajuda a retroalimentar os malucos de plantão que vão fazer o serviço sujo. Tem que partir das lideranças políticas diminuir esse gás da polarização. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Raquel Landim: Afiadíssimo, Haddad soltou lado político e lembrou Dino

Ao confrontar deputados bolsonaristas na Câmara, o ministro da Fazenda Fernando Haddad mostrou seu lado político e lembrou o estilo irônico de Flávio Dino, disse a colunista Raquel Landim.