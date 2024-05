Comparado a Trump e Bolsonaro, Milei será capa da Time: 'Ideólogo radical'

O presidente da Argentina, Javier Milei, será capa da revista americana Time de junho. Na reportagem, o argentino foi chamado de "ideólogo radical" e "chefe de estado mais excêntrico do mundo".

O que aconteceu

Edição impressa será publicada no dia 10 de junho. Sob o título "O radical: como Javier Milei está chocando o mundo", a reportagem traça perfil do líder argentino de 53 anos, eleito presidente em novembro do ano passado, e analisa as medidas econômicas adotadas por ele, já em seu governo.