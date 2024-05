Nove mulheres acusam produtor francês de agressões e estupros, diz revista Elle

Outras mulheres, cujos nomes foram modificados, denunciaram estupros ou tentativas de estupro.

Atrizes que afirmaram ter visto suas carreiras paralisadas abruptamente e não ter recebido apoio de parte de seus agentes, em quem confiaram no momento, descrevem um modus operandi similar: convites por parte do produtor, tentativas de sedução, presentes com bombons e ato seguido à agressão.

A advogada do produtor, Jacqueline Laffont, não respondeu às perguntas da AFP até o momento.

A Elle, a advogada nega categoricamente essas acusações "falsas" e assegura que Sarde afirma que "nunca usou da menor violência, pelo contrário, em suas relações com as mulheres cujo consentimento sempre foi primordial para ele", acrescentou.

