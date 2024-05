Cobertura do julgamento de Trump reflete divisão nos Estados Unidos

- Impacto -

É difícil saber o impacto da cobertura em um país onde muitas pessoas estão presas em bolhas de informação em ambos os lados do espectro político. Principalmente porque foi proibida a transmissão ao vivo do julgamento e grande parte da cobertura televisiva se baseia em relatos de jornalistas aos apresentadores dos telejornais.

Ao mesmo tempo, a internet continua interferindo no poder dos veículos tradicionais, o que não tem sido uma exceção durante o julgamento.

Na primeira semana do processo, em meados de abril, a Fox News perdeu cerca de 5% de audiência no horário nobre em relação à semana anterior, com 1,98 milhão de telespectadores. A CNN perdeu 6%, com 596 mil telespectadores, segundo números do Instituto Nielsen, citado pelos veículos americanos.

Apenas a MSNBC, o canal de notícias 24 horas mais esquerdista, viu subir sua audiência, em 17%, para 1,35 milhão de telespectadores, nos horários de pico.

