Israel luta contra o Hamas no norte de Gaza e pressão aumenta contra operação em Rafah

O Exército de Israel e o Hamas travam combates intensos nesta sexta-feira (17) no norte da Faixa de Gaza, um dia após o governo israelense anunciar uma "intensificação" das operações em Rafah, no sul do território, apesar da preocupação internacional com a população civil.

Após mais de sete meses de guerra, as forças de Israel e do movimento islamista palestino se enfrentam no campo de refugiados de Jabalya, no norte do território, que também é alvo de bombardeios aéreos e disparos de artilharia, segundo testemunhas.

Seis pessoas morreram, segundo a Defesa Civil palestina, cujas equipes tentam socorrer os moradores presos sob os escombros.