Brasil zera tarifa de importação de arroz após perdas com enchentes

Até então, somente as importações de arroz de países-membros do Mercosul tinham tarifa zero.

Com esta decisão, que valerá até o fim do ano, as compras de arroz do resto do mundo também estarão livre de tarifas.

A medida deve-se à alta, supostamente especulativa, de até 30% nos preços do arroz, segundo declarações do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista ao site g1.

"Nós demos uma demonstração ao Mercosul de que, se for querer especular, nós buscamos de outro lugar", declarou Fávaro, em uma crítica aos parceiros do bloco, do qual também fazem parte Argentina, Paraguai e Uruguai (a Bolívia foi aceita como membro pleno e resta ao seu parlamento aprovar o protocolo de adesão).

"Nosso objetivo é evitar a especulação financeira e estabilizar o preço do produto nos mercados de todo o país", declarou o ministro em um comunicado.

As entidades que representam os produtores de arroz do Rio Grande do Sul afirmaram que "não existe riscos de desabastecimento" no mercado de consumo. Segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), o estado colheu 84,2% de sua área plantada, o que corresponde a 6,4 milhões de toneladas de arroz, antes de ser atingido pelas enchentes.