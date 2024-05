Herdeiros de Maradona tentam impedir venda na França de troféu que teria sido roubado

Os herdeiros de Diego Armando Maradona pediram que fosse interrompida a venda, prevista para junho, de uma "Bola de Ouro" obtida pelo craque argentino em 1986 como melhor jogador da Copa do Mundo do México e com uma história rocambolesca.

A casa de leilões Aguttes pretende vender no dia 6 de junho este troféu que o lendário craque recebeu durante uma cerimônia no cabaré parisiense Lido naquele ano e cuja existência um antiquário teria descoberto.

Segundo os cinco herdeiros, o prêmio foi roubado em 1989, durante um assalto a um banco em Nápoles, cidade italiana que venera o jogador argentino falecido em novembro de 2020.