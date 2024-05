Preso por ataque contra primeiro-ministro da Eslováquia diz ter agido por razões políticas

O homem acusado de atirar no primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, declarou que atuou por discordar da política de governo e que não tinha a intenção de matá-lo, segundo um documento judicial obtido pela AFP nesta quinta-feira (23).

"Durante o interrogatório, ele afirmou que não concordava com a política do atual governo", afirma uma decisão redigida pelo juiz Román Puchovski no sábado.

Fico foi atingido por quatro tiros na semana passada, quando cumprimentava apoiadores após uma reunião do governo em Handlova, cidade no centro da Eslováquia.