Israel responde à CIJ que sua ofensiva em Rafah não supõe 'destruição' dos palestinos

"Israel não realizou nem realizará operações militares na zona de Rafah que gerem condições de vida que possam causar a destruição da população civil palestina, total ou parcialmente", declarou o assessor de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, em um comunicado conjunto com o porta-voz da chancelaria.

A CIJ também exigiu que Israel mantenha aberta a passagem de Rafah (entre Egito e Gaza), que foi fechada no início da ofensiva na cidade no início do mês.

Nesta sexta, a Casa Branca informou que o presidente do Egito, Abdel Fattah al Sissi, concordou com seu contraparte americano, Joe Biden, em permitir a entrada de ajuda da ONU pela passagem de Kerem Shalom, em Rafah.

"O presidente Biden saudou o compromisso do presidente al Sissi de permitir a chegada de assistência humanitária fornecida pela ONU" através da passagem fronteiriça, disse a residência oficial da Presidência americana, acrescentando que "isto ajudará a salvar vidas".

Israel declarou, por sua vez, que "continuará permitindo que a passagem de Rafah permaneça aberta para a entrada de ajuda humanitária do lado egípcio da fronteira e impedirá que grupos terroristas controlem a passagem".

A corte decidiu sobre um pedido da África do Sul, que sustenta que a operação israelense em Gaza constitui um "genocídio".