Repsol recebe licença dos EUA para operar na Venezuela, diz chefe da estatal PDVSA

Mas anunciou o fim dessa licença em abril, deu prazo para "a liquidação de transações" pendentes até 31 de maio, e incluiu um anexo que permite às empresas que desejam trabalhar com a Venezuela solicitar licenças específicas.

A Repsol conta com participação de 40% na empresa de economia mista Petroquiriquire, na qual a PDVSA tem os 60% restantes, segundo dados do grupo espanhol, que estima os passivos do empreendimento em aproximadamente 340 milhões de dólares (R$ 1,75 bilhão).

Esta companhia opera em várias regiões do oeste e leste do país sul-americano.

