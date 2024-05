Ao menos 4 mortos e dezenas de feridos em bombardeio russo a hipermercado na Ucrânia

A rede de hipermercados Epitsentr vende material de construção e para o lar.

"Até o momento, sabemos que mais de 200 pessoas poderiam estar no hipermercado", indicou no Telegram o presidente Volodimir Zelensky, que condenou um ataque a plena luz do dia contra um alvo "obviamente civil".

Segundo a agência estatal de notícias russa TASS, que citou uma fonte de segurança, um ataque com mísseis destruiu "um depósito militar e um posto de comando" dentro da loja.

O governador da província de Kharkiv apontou que não havia "contato com parte do pessoal" e que "de acordo com nossas informações, ainda poderia haver clientes no edifício".

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, está situada no nordeste do país a apenas uma dúzia de quilômetros da fronteira com a Rússia e sofre bombardeios russos periódicos. Na quinta-feira, esses ataques mataram sete pessoas, segundo as autoridades locais.

- 'Golpe brutal' -

Neste sábado, outro ataque atingiu o centro de Kharkiv, causando 14 feridos em uma zona onde havia um correio, um salão de cabeleireiro e uma cafeteria, indicou o prefeito da cidade Igor Terekhov.