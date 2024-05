Charles Leclerc faz a pole position do GP de Mônaco de F1

"Isso é ótimo! Mas sei por experiência própria que a classificação não é o objetivo, mas sim a vitória", disse Leclerc. "Nos últimos anos [em Mônaco], a qualificação não foi tudo. Precisamos reunir tudo na corrida de domingo e nos anos anteriores não conseguimos isso", acrescentou.

O treino de classificação é particularmente importante nas ruas estreitas do Principado, onde as ultrapassagens são geralmente difíceis. Portanto, o piloto da Ferrari sai em grande vantagem, apesar de nunca ter brilhado correndo em casa.

Entre 2017 (quando ainda estava na Fórmula 2) e 2021, Leclerc teve que abandonar as provas em Mônaco devido a problemas técnicos ou acidentes. No ano passado, terminou num decepcionante sexto lugar, enquanto em 2022, quando largou na pole, ficou fora do pódio.

Para a Red Bull, líder do campeonato de construtores, a corrida será complicada. Além de ter Verstappen apenas na terceira fila, o mexicano Sergio Pérez fez seu pior treino de classificação desde o início da temporada e vai largar em 18º.

"Não conseguimos ficar confortáveis o suficiente e alguns décimos transformaram nossas vidas no grid, não conseguimos tirar o máximo do carro. No ritmo de corrida estamos bem, mas não dá para fazer nada nessa posição, o fim de semana está completamente perdido", reconheceu Pérez.

-- Grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1: