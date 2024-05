Musk planeja construir maior supercomputador da história para sua empresa de IA

O magnata da tecnologia Elon Musk disse a investidores que tem planos de construir um supercomputador para apoiar o desenvolvimento de sua empresa de Inteligência Artificial (IA), xAI, informou um site especializado neste sábado (25).

Musk quer que a "gigafábrica de computação", como denominou esta máquina, entre em operação no outono (boreal) de 2025 com mais de 100.000 chips Nvidia integrados, e "ele mesmo se encarregará pessoalmente de entregá-la a tempo", segundo o site The Information.

O supercomputador seria "pelo menos quatro vezes maior que os maiores dispositivos de clusters GPU (Unidade de Processamento Gráfico) que existem na atualidade", como os usados pela Meta para treinar seus modelos de IA, disse Musk em uma apresentação a investidores.