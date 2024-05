Bombardeio israelense deixa pelo menos 45 mortos em área de deslocados de Rafah

Além disso, o governo do Catar, que atua como mediador ao lado dos Estados Unidos e do Egito para tentar obter uma trégua do conflito e a libertação dos reféns que permanecem sob poder dos islamistas na Faixa, advertiu que o bombardeio pode "prejudicar" as negociações.

"O massacre de ontem em Rafah deixou 45 mártires, incluindo 23 mulheres, crianças e idosos. Outros 249 ficaram feridos", afirmou o Ministério da Saúde do território palestino em um balanço atualizado.

Funcionários da Defesa Civil de Gaza afirmaram que viram diversos corpos "carbonizados" pelo incêndio provocado pelo bombardeio.

Imagens divulgadas pelo Crescente Vermelho palestino mostram cenas caóticas dos profissionais da saúde tentando retirar os feridos, incluindo crianças.

"Nós havíamos terminado a oração da noite (...) nossos filhos estavam dormindo, de repente ouvimos um grande barulho, vimos fogo por todos os lados. As crianças gritavam, o barulho era assustador", disse uma sobrevivente que pediu para não ser identificada.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que um de seus hospitais de campanha estava recebendo um grande "fluxo de feridos em busca de atendimento para lesões e queimaduras" e que suas equipes estavam "fazendo todo o possível para salvar vidas".