Sobe para 19 o número de mortos em tornados nos EUA

O número de vítimas de tornados e outras tempestades registradas durante o fim de semana no sul dos Estados Unidos aumentou para pelo menos 19 mortos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (27), à medida que o mau tempo avança em direção ao leste do país.

Desde sábado, os tornados devastaram a região conhecida como as Grandes Planícies do sul do país, começando no norte do Texas e seguindo para leste, passando por Arkansas e Oklahoma. Muitos edifícios e infraestruturas foram destruídos no caminho.

O mau tempo avança em direção à costa do oceano Atlântico. Grandes tempestades e possíveis tornados isolados são esperados na tarde desta segunda-feira na região dos Grandes Lagos, a sudeste do país, de acordo com o último relatório do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS).