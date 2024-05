Alpinista indiano morre após ser resgatado no Everest, o oitavo nesta temporada

Um alpinista indiano que havia sido resgatado no Everest morreu em um hospital no Nepal, declarou nesta terça-feira (28) um responsável do turismo nepalês, elevando para oito o número de mortes nesta temporada durante a escalada ao topo do mundo.

Bashi Lai, um indiano de 46 anos que foi retirado do cume do Everest na semana passada, "morreu ontem no hospital" em Katmandu, disse à AFP Rakesh Gurung, do departamento de turismo do Nepal.

Esta é a oitava morte de alpinistas no Everest nesta temporada, que vai de abril a junho.