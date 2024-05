'Todos os olhos em Rafah': uma imagem de IA compartilhada mais de 40 milhões de vezes

A frase "Todos os olhos em Rafah" também foi amplamente compartilhada em outras redes sociais, principalmente no X, onde foram publicadas 27,5 milhões de mensagens em três dias sobre o ataque em Rafah, condenado internacionalmente.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território administrado pelo Hamas, o bombardeio deixou 45 mortos e 249 feridos no campo. As forças armadas de Israel informaram que dois líderes do Hamas foram mortos no ataque, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ressaltou que se tratou de "um acidente trágico", que está sendo investigado pelo governo.

bur-ac/imm/rlp/mas/ag/lb

© Agence France-Presse