Alison dos Santos se classifica para a final olímpica dos 400m com barreiras

O brasileiro Alison dos Santos, o 'Piu', se classificou para a final olímpica dos 400 metros com barreiras dos Jogos de Paris com a quarta melhor marca das semifinais nesta quarta-feira (7).

Com o tempo de 47s95, Alison chegou na terceira posição da série que disputou, atrás do norueguês Karsten Warholm (47s67), o mais rápido das semifinais, e do francês Clement Ducos (47s85).

Como não conseguiu ficar entre os dois primeiros, o que garantiria uma vaga direta na final, o brasileiro teve que esperar os resultados das duas séries seguintes para confirmar a classificação.