Hamas e Jihad Islâmica reivindicam 'atentado' de domingo em Tel Aviv

Os braços armados dos movimentos palestinos Hamas e Jihad Islâmica reivindicaram, nesta segunda-feira (19), em um comunicado conjunto "o atentado suicida de domingo à noite em Tel Aviv" e ameaçaram cometer outros ataques em Israel.

As Brigadas Ezedin al Qasam e as Brigadas al Qods, braço armado do Hamas e da Jihad Islâmica respectivamente, afirmaram que "os atentados suicidas no interior ocupado (Israel) voltarão a ficar em primeiro plano enquanto persistirem os massacres do ocupante (israelense), as operações de transferência forçada de civis e a política de assassinatos".

Hamas e Jihad Islâmica lutam na Faixa de Gaza contra o Exército israelense, que iniciou uma ofensiva terrestre e aérea no território palestino em resposta a um ataque letal do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.