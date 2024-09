Jovem denuncia funcionária do Habib's por racismo em SP: '157 nas costas'

O cantor e artista Abrahão Costa, de 26 anos, denuncia ter sido vítima de ofensa racista por uma funcionária do Habib's da rua Cerro Corá, na zona oeste de São Paulo, no último sábado (7). Em um vídeo, a mulher afirma que o jovem "tinha o 157 nas costas", o número é o mesmo artigo do Código Penal que trata do crime de roubo. A lanchonete disse que a atendente foi afastada.

O que aconteceu

Cantor relatou que estava na loja da rede quando percebeu que uma esfirra estava estragada. Ele e os outros seis amigos que o acompanhavam decidiram não comer as esfirras que restaram por receio de que as outras estivessem na mesma condição. Ele diz que a atendente afirmou que eles teriam que pagar uma "taxa de desperdício" por não consumirem todas as esfirras.

Abrahão, que é negro, e um amigo gravaram o momento em que explicaram para a atendente que não pagariam a taxa de desperdício. "Você falou que uma foi estragada. Então, as demais não estão", respondeu a mulher. O amigo de Abrahão, o cantor Glay Nunes, de 25 anos (que é branco), falou que a cobrança é ilegal. Então, o artista corroborou a versão dele e afirmou que poderia mostrar para a funcionária o trecho do Código de Defesa do Consumidor.