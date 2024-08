Trinidad e Tobago reflutuam misterioso navio que causou vazamento de óleo combustível

As autoridades de Trinidad e Tobago informaram, nesta terça-feira (20), que reflutuaram um petroleiro que naufragou há seis meses e causou um vazamento de cerca de 50.000 barris de óleo combustível em frente à costa deste país insular.

O Ministério da Energia explicou em um comunicado que a operação para reflutuamento do navio "Gulfstream" começou na segunda-feira às 17h30 locais (18h30 de Brasília) e se estendeu até quase meia-noite.

O "Gulfstream" transportava cerca de 85.000 barris de óleo combustível quando virou em frente à costa do Parque Ecoindustrial Cove, no sul de Tobago. O navio era rebocado por uma barcaça chamada "Solo Creed", que desligou seu sinalizador de rastreamento pouco depois do incidente.