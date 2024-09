'Desprezou' o direito conquistado, disse juíza ao mandar prender Deolane

Para Cruz, as alegações da influenciadora e suas manifestações públicas podem "incitar apoio popular e criar um ambiente de pressão sobre instituições judiciais, o que pode prejudicar o caminhar do processo". A juíza acrescentou que a garantia da ordem pública é essencial para o andamento do processo judicial "sem a influência de campanhas de mobilização ou de desinformação".

Ela também escreveu que nenhuma nova medida cautelar seria eficaz visto que a influencer "ignorou" às determinações anteriores. Acrescentou ainda que a volta da empresária ao cárcere seria necessária, visto que a investigada "não é uma pessoa comum e que sua influência é significativa dado o seu alcance com mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais".

É evidente que a sua intenção é mobilizar a opinião pública a seu favor, numa planejada estratégia planejada para pressionar o sistema judicial e desviar a atenção dos fatos reais do processo. A garantia da ordem pública é de extrema importância. Dada a sua grande influência nas redes sociais e o impacto que suas declarações podem ter na percepção pública e na integridade do processo judicial, é essencial assegurar que o andamento do caso ocorra sem interferências externas que possam comprometer a justiça. Não se pode olvidar que a investigada possui a capacidade significativa de moldar a opinião pública.

Andrea Calado da Cruz, em decisão

Após a nova prisão, Deolane foi levada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no sertão de Pernambuco. A determinação para a ida a uma unidade prisional diferente foi da juíza, que argumentou que a ação visaria "resguardar a paz pública" e manutenção da ordem social.

"A escolha pela Colônia se deve ao fato de que, por estar situada no interior, oferece condições que podem contribuir para a estabilidade da situação e para o bom andamento do processo, longe da influência direta e intensa de centros urbanos."

Ao UOL, a Seap-PE (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco) informou que a influenciadora está "em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física".