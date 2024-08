Atlético de Madrid fica no 0 a 0 em casa com o Espanyol

"Vamos ficar com as coisas positivas, que foram muitas. Foram 30 minutos no início do jogo onde a equipe gerou situações com um jogo muito bom diante de uma defesa que jogou muito fechada, muito ordenada, mas mesmo assim tivemos quatro ou cinco chances de marcar", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

"Precisamos melhorar em termos de contundência", reconheceu 'El Cholo', cuja equipe também sofreu aproximações perigosas à baliza de Jan Oblak em tentativas de Javi Puado (33') e do atacante marroquino Walid Cheddira (70').

- Athletic Bilbao afunda Valencia -

Horas antes, em San Mamés, o Athletic Bilbao derrotou o Valencia com um gol de cabeça de Beñat Prados quase no intervalo (45'), após um cruzamento do capitão Óscar de Marcos.

Essa foi a terceira derrota em três jogos do Valencia, comandado pelo técnico Rubén Baraja.

Já os bascos, quintos na última edição do campeonato espanhol, ocupam provisoriamente a oitava posição na tabela com quatro pontos.