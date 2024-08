Contas pró-Trump no X usam fotos roubadas de influenciadoras europeias, diz estudo

Essas contas estavam entre os 56 perfis que parecem fazer parte de uma campanha coordenada para impulsionar conteúdo pró-Trump, acrescentou a organização.

Não ficou claro quem está por trás dessa fraude digital nem se as contas promoviam conteúdo pró-Trump com fins ideológicos ou lucrativos.

Os perfis falsos utilizam imagens cotidianas das contas de Instagram das influenciadoras, subtituladas com "hashtags" relacionadas ao movimento MAGA (acrônimo de "Make America Great Again") e promessas de voto em Trump, explicou CIR.

O MAGA ("Façamos os Estados Unidos grandes de novo", em português) é um slogan político associado a Trump e sua campanha.

Uma das contas falsas é "Luna", que descreve a si mesma como "partidária de MAGA Trump", de 32 anos, que utilizou imagens de uma influenciadora de moda alemã chamada Debbie Nederlof, segundo a emissora CNN, que realizou a investigação junto com o CIR.

Nederlof expressou frustração pelo uso indevido de suas imagens, ao dizer que não tinha "nada a ver com os Estados Unidos, com Trump, com as questões políticas de lá".