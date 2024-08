Milei terá série sobre sua chegada à presidência argentina

O presidente, de caráter veemente, não hesitou em incluir impropérios em seus discursos públicos, também frente a empresários e líderes políticos.

Em outro trecho, ele aparece abraçado à sua irmã, Karina, quem nomeou secretária da Presidência e sempre definiu como "artífice" de sua carreira política, algo que resume no apelido de "a chefe", como prefere chamá-la.

Nas imagens, Milei é visto com sua clássica jaqueta de couro ou levantando um grande cartaz com a imagem de um dólar com seu rosto, quando prometia dolarizar a economia, algo que deixou de lado depois de se tornar presidente.

O trailer também o mostra empunhando a motosserra, o símbolo mais forte que usou em sua campanha para aludir aos cortes orçamentários que implementou desde que chegou ao governo com o objetivo de reduzir drasticamente o déficit público, embora tenha mergulhado a economia em recessão.

"Viva la libertad carajo!", termina com seu famoso grito de guerra.

O trailer não faz referências aos cães de Milei, quatro mastins clonados de um já falecido, os quais o presidente considera "seus filhos de quatro patas".